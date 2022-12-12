"Аэроэкспресс" будет идти по прямой ветке до терминалов В и С Шереметьево

"Аэроэкспресс" запустил прямую железнодорожную ветку до терминалов В и С аэропорта Шереметьево. Информацией об этом поделился ТАСС.

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Поезд будет приезжать сразу в терминалы В и С. Время в пути до этой точки сократилось на 15 минут. Отмечается, что терминалы В и С представляют собой самые загруженные точки в аэропорту.

В начале июня в Шереметьево появился новый железнодорожный вокзал. С Белорусского и Савеловского вокзалов пассажиры "Аэроэкспресса" могли купить билеты в терминалы B и C. Однако поезд сначала приезжал в терминалы D, E, F. Лишь после этого он следовал в ЮТК.