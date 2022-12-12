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1 час назад

"Аэроэкспресс" будет курсировать по прямой ж/д ветке до терминалов В и С Шереметьево

Москва24

"Аэроэкспресс" запустил прямую железнодорожную ветку до терминалов В и С аэропорта Шереметьево. Информацией об этом поделился ТАСС.

"Аэроэкспресс" будет идти по прямой ветке до терминалов В и С Шереметьево
Фото: Москва24Москва24

Поезд будет приезжать сразу в терминалы В и С. Время в пути до этой точки сократилось на 15 минут. Отмечается, что терминалы В и С представляют собой самые загруженные точки в аэропорту.

В начале июня в Шереметьево появился новый железнодорожный вокзал. С Белорусского и Савеловского вокзалов пассажиры "Аэроэкспресса" могли купить билеты в терминалы B и C. Однако поезд сначала приезжал в терминалы D, E, F. Лишь после этого он следовал в ЮТК.

Уточнялось, что вокзал построили с расчетом на пассажиропоток более шести тысяч человек в час. За 12 месяцев он сможет обслуживать порядка 10 миллионов человек.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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