В Китае наблюдается резкий рост числа международных авиарейсов

После начала реализации обновленной стратегии борьбы с коронавирусом в Китае, в том числе в Пекине, отмечается существенное увеличение международных рейсов. Об этом сообщает китайское центральное телевидение.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

С начала декабря количество таких перелетов в двух пекинских аэропортах — «Дасин» и «Шоуду» увеличилось более, чем в полтора раза. Ожидается, что уже в ближайшее время показатель их интенсивности достигнет 70 процентов от уровня допандемийного 2019 года.

В связи с этим в администрациях аэропортов приняли меры для обеспечения бесперебойной работы. Ожидаемое восстановление прежней частоты международных рейсов придется на период сложных зимних погодных условий.

Как писала «Парламентская газета», с начала ноября китайское правительство проводит оптимизацию мер по профилактике коронавируса. Так, разрешен домашний карантин для легких и бессимптомных заболевших, смягчены требования к тестированию граждан на COVID-19 при посещении общественных мест и поездках на транспорте.