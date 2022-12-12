Самые удивительные вещи в чемоданах путешественников

Люди, отправляясь в путешествие, складывают вещи в чемодан. В АТОР составили список самых странных вещей, которые брали с собой путешественники в отпуск или поездки.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Дети

В 2012 году пара из Египта попыталась украдкой провезти ребенка в Объединённые Арабские Эмираты, положив его в сумку ручной клади. Эта попытка была пресечена после проверки сумки через рентгеновский сканер. При проверке выяснилось, что семейная пара с новорожденным сыном прибыла в международный аэропорт Шарджи без оформления визы на мальчика. Мальчик при этом крепко спал.

Динозавры и человеческие головы

Такими находками сотрудников аэропорта часто удивляют ученые. В 2014 году палеонтолог хотел провезти в ручной клади из Монголии в США кости тираннозавра, примерный возраст которых – около 70 миллионов лет. Его приговорили к трем месяцам тюрьмы.

Таможенники аэропорта О'Хара в 2013 году обнаружили партию из 18 замороженных человеческих голов. Груз был изъят. В дальнейшем выяснилось, что головы – отнюдь не контрабанда, а предмет медицинских исследований ученых в Италии.

Животные

Сотрудники аэропорта Нью-Йорка заметили в чемодане странное. Во время сканирования обнаружили кота внутри. Таким образом пушистый друг решил отправиться со своим хозяином во Флориду. Владелец чемодана явно не ожидал такого сюрприза. Питомец запрыгнул в багаж во время сбора вещей.

Был случай и провоза в чемодане настоящего питона, завернутого в колготки и спрятанного внутри внешнего жесткого диска. Тогда пассажир заплатил штраф в размере 10 тысяч долларов.

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