Самые удивительные вещи в чемоданах путешественников

Люди, отправляясь в путешествие, складывают вещи в чемодан. В АТОР составили список самых странных вещей, которые брали с собой путешественники в отпуск или поездки.
В 2012 году пара из Египта попыталась украдкой провезти ребенка в Объединённые Арабские Эмираты, положив его в сумку ручной клади. Эта попытка была пресечена после проверки сумки через рентгеновский сканер. При проверке выяснилось, что семейная пара с новорожденным сыном прибыла в международный аэропорт Шарджи без оформления визы на мальчика. Мальчик при этом крепко спал.
Такими находками сотрудников аэропорта часто удивляют ученые. В 2014 году палеонтолог хотел провезти в ручной клади из Монголии в США кости тираннозавра, примерный возраст которых – около 70 миллионов лет. Его приговорили к трем месяцам тюрьмы.
Таможенники аэропорта О'Хара в 2013 году обнаружили партию из 18 замороженных человеческих голов. Груз был изъят. В дальнейшем выяснилось, что головы – отнюдь не контрабанда, а предмет медицинских исследований ученых в Италии.
Сотрудники аэропорта Нью-Йорка заметили в чемодане странное. Во время сканирования обнаружили кота внутри. Таким образом пушистый друг решил отправиться со своим хозяином во Флориду. Владелец чемодана явно не ожидал такого сюрприза. Питомец запрыгнул в багаж во время сбора вещей.
Был случай и провоза в чемодане настоящего питона, завернутого в колготки и спрятанного внутри внешнего жесткого диска. Тогда пассажир заплатил штраф в размере 10 тысяч долларов.
Пассажиры провозят с собой крышки от унитаза, бойцовые рыбки, огромный чугунный фонарь, трехкилограммовое ведро пасты «Нутеллы», огромный мешок риса, спрей от медведей.