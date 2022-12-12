Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Самые удивительные вещи в чемоданах путешественников

РИА "ФедералПресс"

Люди, отправляясь в путешествие, складывают вещи в чемодан. В АТОР составили список самых странных вещей, которые брали с собой путешественники в отпуск или поездки.

Самые удивительные вещи в чемоданах путешественников
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Дети

В 2012 году пара из Египта попыталась украдкой провезти ребенка в Объединённые Арабские Эмираты, положив его в сумку ручной клади. Эта попытка была пресечена после проверки сумки через рентгеновский сканер. При проверке выяснилось, что семейная пара с новорожденным сыном прибыла в международный аэропорт Шарджи без оформления визы на мальчика. Мальчик при этом крепко спал.

Динозавры и человеческие головы

Такими находками сотрудников аэропорта часто удивляют ученые. В 2014 году палеонтолог хотел провезти в ручной клади из Монголии в США кости тираннозавра, примерный возраст которых – около 70 миллионов лет. Его приговорили к трем месяцам тюрьмы.

Таможенники аэропорта О'Хара в 2013 году обнаружили партию из 18 замороженных человеческих голов. Груз был изъят. В дальнейшем выяснилось, что головы – отнюдь не контрабанда, а предмет медицинских исследований ученых в Италии.

Животные

Сотрудники аэропорта Нью-Йорка заметили в чемодане странное. Во время сканирования обнаружили кота внутри. Таким образом пушистый друг решил отправиться со своим хозяином во Флориду. Владелец чемодана явно не ожидал такого сюрприза. Питомец запрыгнул в багаж во время сбора вещей.

Был случай и провоза в чемодане настоящего питона, завернутого в колготки и спрятанного внутри внешнего жесткого диска. Тогда пассажир заплатил штраф в размере 10 тысяч долларов.

Другие странные предметы

Пассажиры провозят с собой крышки от унитаза, бойцовые рыбки, огромный чугунный фонарь, трехкилограммовое ведро пасты «Нутеллы», огромный мешок риса, спрей от медведей.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители