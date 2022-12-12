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2 часа назад

Россияне в Египте назвали самую раздражающую местных жителей нацию

Lenta.ru

Российские туристы, которые побывали в Египте, узнали от местного гида, что больше остальных путешественников местные жители недолюбливают отдыхающих из Польши. Своими наблюдениями они поделились в личном блоге «Мир в кармане» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россияне в Египте назвали самую раздражающую местных жителей нацию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказали авторы блога, местный гид поделился с ними рейтингом «самых неприятных туристов из разных стран мира». Так, самой раздражающей местных жителей и обслуживающий персонал в отелях нацией он назвал поляков. По его словам, туристов из Польши критикуют за неорганизованность, хамство, заносчивость, неуважительное отношение к окружающим и пьянство.

«На счет халявного алкоголя, так им просто нет равных, и бывает, что упиваются так, что засыпают на пляжах или лезут купаться в Красное море, откуда их приходится вытаскивать местным спасателям и даже туристам, отдыхающим рядом», — выяснили неприятные особенности поляков путешественники.

Второе место заняли отдыхающие из Германии — их также недолюбливают за пристрастие к алкоголю и надменность. По словам собеседника туристов, немцы часто «недовольны обслуживанием в отелях, придираются к качеству еды в ресторанах и недружелюбны к местному населению». На третьем месте оказались путешественники из России — в первую очередь за любовь к спиртным напиткам. Особенно жителей Египта смущает, что в неадекватном состоянии пребывают и множество россиянок.

«Четвертую строчку занимают приезжие из соседних арабских стран, таких как Алжир, Ливия или Тунис. Всегда очень шумные, скандальные и непомерно требовательные. Пытаются везде получить какие-то скидки, так как считают себя соседями Египта и что им здесь чем-то обязаны. Единственным их плюсом является то, что они не употребляют алкоголь», — раскрыли туристы.

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