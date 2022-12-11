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2 часа назад

Москва готовится к приезду туристов из Индии, Ирана и Китая к Новому году

Нижегородская правда

Несмотря на снижение потока международных туристов, Москва готова встретить гостей из Индии, Ирана и Китая. Так заявил РИАМО первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы и председатель комитета по туризму Евгений Козлов. По его словам, жители этих стран давно проявляют интерес к России. По этой причине вся инфраструктура Москвы готовится к туристическому наплыву. Вместе с тем осуществляются маркетинговые вклады по продвижению российской столицы в этих странах.

Москва готовится к приезду туристов из Индии, Ирана и Китая
Фото: UnsplashUnsplash

«СНГ и те регионы, о которых я сказал – новые приоритеты. С точки зрения инфраструктуры и сервиса у нас все готово», – сообщил Евгений Козлов.

Новости путешествий,Евгений Козлов,Правительство Москвы,
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