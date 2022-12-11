Москва готовится к приезду туристов из Индии, Ирана и Китая

Несмотря на снижение потока международных туристов, Москва готова встретить гостей из Индии, Ирана и Китая. Так заявил РИАМО первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы и председатель комитета по туризму Евгений Козлов. По его словам, жители этих стран давно проявляют интерес к России. По этой причине вся инфраструктура Москвы готовится к туристическому наплыву. Вместе с тем осуществляются маркетинговые вклады по продвижению российской столицы в этих странах.