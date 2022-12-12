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1 час назад

Авиапассажирам напомнили об их правах при задержке рейсов

Газета.Ruиещё 6

Роспотребнадзор напомнил авиапассажирам об их правах при задержании их рейсов на фоне задержек в некоторых городах из-за погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале федеральной службы надзора.

Авиапассажирам напомнили об их правах при задержке рейсов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказали в ведомстве, авиапассажиры имеют право отказаться от полета, в таком случае перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже если он являлся «невозвратным».

Граждане также имеют право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, которые они понесли в связи с задержкой рейса, право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения.

Помимо этого, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатные дополнительные услуги, в том числе на бесплатное хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов.

За помощью при составлении претензии к авиаперевозчику граждане могут обращаться в Управление Роспотребнадзора по субъекту РФ, добавили в ведомстве.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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