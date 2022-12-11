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47 минут назад

Стюардесса засудила авиакомпанию за слишком сексуальную униформу

Lenta.ru

Стюардесса ирландской авиакомпании Aer Lingus засудила работодателя за сексуализацию образа бортпроводниц. Об этом сообщает The Sun.

Стюардесса засудила авиакомпанию за слишком сексуальную униформу
Фото: Лента.руЛента.ру

Как уточняет источник издания, сотрудница перевозчика Элизабет Барри (Elizabeth Barry), проработавшая в Aer Lingus более 30 лет, подала жалобу в Комиссию по трудовым отношениям. Женщина заявила, что некоторые детали в новой униформе стюардесс, введенной в 2020 году, усиливают «сексистские стереотипы» и «унижают ее достоинство».

Например, к таковым стюардесса отнесла три отверстия в виде лепестков на блузке, которые «обнажают кожу чуть выше левой груди», и туфли на высоком каблуке, которые «слишком сильно ассоциируются с женской сексуальностью».

Барри также заявила, что униформа для бортпроводников мужчин была гораздо удобнее и практичнее, и посчитала, что компания дискриминировала сотрудников по половому признаку. Тем не менее представители Aer Lingus ответили, что нет никаких оснований считать, что стюардесса была подвергнута дискриминации, пока работала в авиакомпании.

Во время судебных слушаний Барри сама согласилась с тем, что униформа мужчин и женщин должна отличаться. Кроме того, судья напомнил, что персонал перевозчика принимал участие в разработке униформы еще до того, как она была введена в эксплуатацию. В связи с этим жалобу стюардессы признали необоснованной.

В октябре национальный авиаперевозчик Пакистана Pakistan International Airlines выпустил инструкции по ношению нижнего белья для бортпроводников. Новые правила возмутили членов экипажа авиаперевозчика и многих пользователей сетей.

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