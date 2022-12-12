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2 часа назад

В Абхазии назвали условие снижения цен на отдых в республике

Lenta.ruиещё 1

Цены на отдых в Абхазии могут снизиться для российских туристов после запуска рейсов в Россию. Такое условие назвал премьер-министр республики Александр Анкваб в интервью РИА Новости.

В Абхазии назвали условие снижения цен на отдых в республике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чиновник рассказал, что к концу 2024 года планируется завершить капитальную реконструкцию аэропорта Сухума, после чего рейсы будут запущены в российские города.

«Цены разные, но в основном это будут цены, вполне устраивающие российского туриста», — отметил он.

По подсчетам специалистов, воздушная гавань сможет принимать до пяти тысячи пассажиров в сутки, что положительно скажется на стоимости туров для россиян.

«Наша мечта — это конец 2024 года. Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так. Пока прямых сообщений нет, что будет — посмотрим», — резюмировал Анкваб.

Новости путешествий,Александр Анкваб,
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