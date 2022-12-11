Названы самые непопулярные направления для новогодних туров

Сервис «Яндекс Путешествия» составил рейтинг самых непопулярных у россиян направлений для новогодних туров. Об этом сообщает Infox.ru. Наименьшим спросом пользуется Латинская Америка и страны Ближнего Востока. Такая тенденция объясняется дальностью перелета, достаточно высокими ценами и недостаточным количеством информации: данные направления нельзя назвать совсем новыми, однако до популярности массовых им очень далеко.

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По данным сервиса, на туры по этим направлениям приходится всего 0,1% всех новогодних бронирований авиабилетов. Среди других непопулярных маршрутов — Япония, Филиппины, Алжир, Тунис, Ливан.

Есть аутсайдеры и во внутреннем туризме: в этом году интерес к Крыму заметно снизился, хотя ранее курорты полуострова входили в топ-10 популярных новогодних направлений. Сложная геополитическая ситуация, закрытие аэропорта Симферополя и особенности движения по Крымскому мосту стали основными препятствиями для выбора россиянами отдыха в Крыму.