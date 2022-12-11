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2 часа назад

Антитренд: стали известны самые непопулярные направления для новогодних туров

Нижегородская правда

Сервис «Яндекс Путешествия» составил рейтинг самых непопулярных у россиян направлений для новогодних туров. Об этом сообщает Infox.ru. Наименьшим спросом пользуется Латинская Америка и страны Ближнего Востока. Такая тенденция объясняется дальностью перелета, достаточно высокими ценами и недостаточным количеством информации: данные направления нельзя назвать совсем новыми, однако до популярности массовых им очень далеко.

Названы самые непопулярные направления для новогодних туров
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

По данным сервиса, на туры по этим направлениям приходится всего 0,1% всех новогодних бронирований авиабилетов. Среди других непопулярных маршрутов — Япония, Филиппины, Алжир, Тунис, Ливан.

Есть аутсайдеры и во внутреннем туризме: в этом году интерес к Крыму заметно снизился, хотя ранее курорты полуострова входили в топ-10 популярных новогодних направлений. Сложная геополитическая ситуация, закрытие аэропорта Симферополя и особенности движения по Крымскому мосту стали основными препятствиями для выбора россиянами отдыха в Крыму.

Лидерами российского туризма по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, а также Казань, Калининград, Нижний Новгород, Архыз и курорты Минеральных вод. Снижение цен на туры в Египет и интересные предложения туроператоров по Турции и Таиланду позволяют этим странам сохранять лидерство как популярным направлениям для новогодних каникул.

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