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4 часа назад

Названы самые популярные авианаправления уходящего года

РИА "ФедералПресс"

Продавцы авиабилетов от сервиса «Туту.ру» и OneTwoTrip рассказали, куда россияне чаще всего летали в 2022 году. Среди самых популярных направлений оказались страны ближнего зарубежья.

Названы самые популярные авианаправления уходящего года
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Наиболее посещаемыми странами среди россиян стали Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. В топ-10 также вошли Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия.

В Таджикистан в этом году слетало больше всего человек – 17,22 %. В прошлом году в эту страну полетело в несколько раз меньше россиян – 4, 89 %. А цена билета в обе стороны по сравнению с прошлым годом выросла на 11 % и составила 27 611 рублей, сообщает rbc.

Стоимость поездки в Казахстан и обратно наоборот упала на 27 % (31 063 рубля). То же произошло и с билетами до Белоруссии. Путевка подешевела на 25 % и стала стоить 12 699 рублей. До Узбекистана слетать стало дешевле на 11 % (28 668 рублей).

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что «Аэрофлот» запустит зимой самолеты из Екатеринбурга в Индию и Турцию. Самолеты начнут летать из аэропорта Кольцово.

Новости путешествий,Аэропорт Кольцово,Аэрофлот,
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