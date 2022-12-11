Названы самые популярные авианаправления уходящего года

Продавцы авиабилетов от сервиса «Туту.ру» и OneTwoTrip рассказали, куда россияне чаще всего летали в 2022 году. Среди самых популярных направлений оказались страны ближнего зарубежья.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Наиболее посещаемыми странами среди россиян стали Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. В топ-10 также вошли Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия.

В Таджикистан в этом году слетало больше всего человек – 17,22 %. В прошлом году в эту страну полетело в несколько раз меньше россиян – 4, 89 %. А цена билета в обе стороны по сравнению с прошлым годом выросла на 11 % и составила 27 611 рублей, сообщает rbc.

Стоимость поездки в Казахстан и обратно наоборот упала на 27 % (31 063 рубля). То же произошло и с билетами до Белоруссии. Путевка подешевела на 25 % и стала стоить 12 699 рублей. До Узбекистана слетать стало дешевле на 11 % (28 668 рублей).