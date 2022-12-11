Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
3 часа назад

Рейс из Москвы на Шри-Ланку задерживается уже на 11 часов

TourDom

Рейс ZF 1611 авиакомпании AZUR air из Москвы в Коломбо задерживается на 11 часов. Об этом порталу TourDom.ru рассказала одна из пассажирок.

Рейс из Москвы на Шри-Ланку задерживается уже на 11 часов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По ее словам, борт на Шри-Ланку должен был вылететь еще 10 декабря в 23:00. Однако уже в самолете туристы поняли, что по расписанию рейс не состоится.

«В 00:20 мы зашли в самолет, около часа ждали, пока борт обработают от обледенения, а потом еще порядка получаса катались по взлетной полосе, то набирая скорость и запуская двигатели, то снижая, и так было не менее 10 раз. Затем самолет остановился. Командир сообщил о технической неполадке, о том, что мы возвращаемся в аэропорт, но нужно еще подождать какое-то время, пока нам предоставят парковку», – рассказала пассажирка.

Она также добавила: рейс переносят каждые 3 часа. Отель был предоставлен только в 7 утра. Сотрудник авиакомпании предупредил, что вылета раньше 12:00 ожидать не стоит.

Данную информацию активно комментируют и читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома». Многие отмечают, что в последнее время поломки у самолетов российских авиакомпаний случаются очень часто. Впрочем, некоторые подписчики и в этом стараются найти позитив: «Лучше неисправность на земле, чем в небе».

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители