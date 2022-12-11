Рейс из Москвы на Шри-Ланку задерживается уже на 11 часов

Рейс ZF 1611 авиакомпании AZUR air из Москвы в Коломбо задерживается на 11 часов. Об этом порталу TourDom.ru рассказала одна из пассажирок.
По ее словам, борт на Шри-Ланку должен был вылететь еще 10 декабря в 23:00. Однако уже в самолете туристы поняли, что по расписанию рейс не состоится.
«В 00:20 мы зашли в самолет, около часа ждали, пока борт обработают от обледенения, а потом еще порядка получаса катались по взлетной полосе, то набирая скорость и запуская двигатели, то снижая, и так было не менее 10 раз. Затем самолет остановился. Командир сообщил о технической неполадке, о том, что мы возвращаемся в аэропорт, но нужно еще подождать какое-то время, пока нам предоставят парковку», – рассказала пассажирка.
Она также добавила: рейс переносят каждые 3 часа. Отель был предоставлен только в 7 утра. Сотрудник авиакомпании предупредил, что вылета раньше 12:00 ожидать не стоит.
Данную информацию активно комментируют и читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома». Многие отмечают, что в последнее время поломки у самолетов российских авиакомпаний случаются очень часто. Впрочем, некоторые подписчики и в этом стараются найти позитив: «Лучше неисправность на земле, чем в небе».