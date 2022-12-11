Рейс из Москвы на Шри-Ланку задерживается уже на 11 часов

«В 00:20 мы зашли в самолет, около часа ждали, пока борт обработают от обледенения, а потом еще порядка получаса катались по взлетной полосе, то набирая скорость и запуская двигатели, то снижая, и так было не менее 10 раз. Затем самолет остановился. Командир сообщил о технической неполадке, о том, что мы возвращаемся в аэропорт, но нужно еще подождать какое-то время, пока нам предоставят парковку», – рассказала пассажирка.