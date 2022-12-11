В Москве массово задержали рейсы из-за снегопада

В московских аэропортах происходят изменения в расписании на фоне обильного снегопада. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

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Так, в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержали 51 рейс. Кроме того, шесть рейсов отменили.

Больше всего задержанных рейсов оказалось в аэропорту Домодедово — нового расписания ждут пассажиры 35 лайнеров. При это в Домодедово не отменили ни один рейс. Во Внуково отменили четыре полета, в Шереметьево — два.