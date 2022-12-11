В Таиланде отпраздновали прибытие 10-миллионного туриста

Это значит, что туристический сектор в Таиланде возродился почти полностью.

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Более 10 миллионов туристов в 2022 году посетили Таиланд, в связи с чем в королевстве был устроен праздник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление по туризму Таиланда.

Праздничные мероприятия прошли на КПП «Нонгхай» и «Садао», а также в семи аэропортах страны. Прибывающих путешественников встречали местные чиновники и благодарили за их выбор страны для отдыха.

«Это признак восстановления туристической отрасли после ограничений в связи с пандемией коронавируса», - считает глава ТАТ в Паттайе Анома Вонгйай.