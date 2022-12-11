Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

В Таиланде отпраздновали прибытие 10-миллионного туриста

runews24.ruиещё 1

Это значит, что туристический сектор в Таиланде возродился почти полностью.

В Таиланде отпраздновали прибытие 10-миллионного туриста
Фото: runews24.rurunews24.ru

Более 10 миллионов туристов в 2022 году посетили Таиланд, в связи с чем в королевстве был устроен праздник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление по туризму Таиланда.

Праздничные мероприятия прошли на КПП «Нонгхай» и «Садао», а также в семи аэропортах страны. Прибывающих путешественников встречали местные чиновники и благодарили за их выбор страны для отдыха.

«Это признак восстановления туристической отрасли после ограничений в связи с пандемией коронавируса», - считает глава ТАТ в Паттайе Анома Вонгйай.

Представитель туроператора Tez Tour Андрей Снетков полагает, что туристический сектор в таиланде возродился почти полностью. Он дал прогноз, что уже скоро спрос на путевки в королевство превысит допандемийный уровень.

Новости путешествий,Андрей Снетков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители