В Таиланде отпраздновали прибытие 10-миллионного туриста

Это значит, что туристический сектор в Таиланде возродился почти полностью.
Более 10 миллионов туристов в 2022 году посетили Таиланд, в связи с чем в королевстве был устроен праздник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление по туризму Таиланда.
Праздничные мероприятия прошли на КПП «Нонгхай» и «Садао», а также в семи аэропортах страны. Прибывающих путешественников встречали местные чиновники и благодарили за их выбор страны для отдыха.
«Это признак восстановления туристической отрасли после ограничений в связи с пандемией коронавируса», - считает глава ТАТ в Паттайе Анома Вонгйай.
Представитель туроператора Tez Tour Андрей Снетков полагает, что туристический сектор в таиланде возродился почти полностью. Он дал прогноз, что уже скоро спрос на путевки в королевство превысит допандемийный уровень.