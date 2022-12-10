Российских туристов шокировали цены на алкоголь в ОАЭ

Путешественников из России удивили разнообразие алкоголя ицены на спиртное в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам туристов, в ОАЭ есть напитки на любой вкус икошелек.

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Однако в стране действует ряд ограничений на продажу алкоголя,например, сухой закон. Алкомаркетов в ОАЭ много, но сбыт спиртного при этом запрещен. В большинстве случаев магазины в арабской стране ведут торговлю алкоголемскрыто, пишет CSN.