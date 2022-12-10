Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
57 минут назад

Российских туристов шокировали цены на алкоголь в ОАЭ

Слово и Дело

Путешественников из России удивили разнообразие алкоголя ицены на спиртное в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам туристов, в ОАЭ есть напитки на любой вкус икошелек.

Российских туристов шокировали цены на алкоголь в ОАЭ
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Однако в стране действует ряд ограничений на продажу алкоголя,например, сухой закон. Алкомаркетов в ОАЭ много, но сбыт спиртного при этом запрещен. В большинстве случаев магазины в арабской стране ведут торговлю алкоголемскрыто, пишет CSN.

В целом путешественники остались довольны стоимостью иразнообразием спиртных напитков. Однако в Объединенных Арабских Эмиратах требуют лицензию для туристов на покупку алкогольных напитков.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители