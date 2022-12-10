В Джамму и Кашмире откроют два туристических направления

С наступлением зимы департамент туризма индийской союзной территории Джамму и Кашмира планирует добавить еще два ключевых туристических направления к горнолыжным курортам Пахальгам и Гульмарг, чтобы привлечь больше путешественников в регион.

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Согласно отчету, за первые девять месяцев этого года союзная территория приняла около 16 миллионов туристов – это самый высокий показатель за последние несколько десятилетий.

«Мы планируем провести два-три роуд-шоу, а также ярмарку путешествий и туризма (TTF) в этом месяце, чтобы привлечь туристов из разных частей страны в Кашмирскую долину», – сообщил глава департамента туризма Фазл-уль-Хасиб. Чиновник подчеркнул, что ведомство планирует добавить два живописных направления в список ключевых достопримечательностей впервые этой зимой.

«Мероприятия будут проводиться в сотрудничестве с отделом по делам молодежи и спорта, чтобы привлечь еще больше туристов этой возрастной категории в долину», – сказал Фазл-уль-Хасиб.