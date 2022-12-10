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40 минут назад

Уехавшие в Анталью уральцы сравнили цены в магазинах Турции и России

Слово и Дело

Жители Екатеринбурга, уехавшие в Анталью, сравнили цены на продукцию в магазинах России и Турции. Результатами они поделились в Сети.

Уехавшие в Анталью уральцы сравнили цены в магазинах Турции и России
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Путешественники рассказали, что по их ощущениям, они стали тратить меньше. Однако сразу несколько продуктов в Анталье оказались дороже, чем в России. Например, говядина там стоит 596,2 руб., а в РФ — 512,1 руб.

Цены на картошку и яйца в турецких магазинах также превышают российские, передает E1.ru.

При этом килограмм риса в Турции обойдется в 79,2 руб., а в РФ — 127 руб. Килограмм мандаринов в Анталье в среднем можно приобрести за 43,5 руб., а груш — за 40 руб. Цена куриной тушки в Турции составила 155,5 руб. а в России — 166,5 руб.

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