Уехавшие в Анталью уральцы сравнили цены в магазинах Турции и России

Жители Екатеринбурга, уехавшие в Анталью, сравнили цены на продукцию в магазинах России и Турции. Результатами они поделились в Сети.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Путешественники рассказали, что по их ощущениям, они стали тратить меньше. Однако сразу несколько продуктов в Анталье оказались дороже, чем в России. Например, говядина там стоит 596,2 руб., а в РФ — 512,1 руб.

Цены на картошку и яйца в турецких магазинах также превышают российские, передает E1.ru.