Уехавшие в Анталью уральцы сравнили цены в магазинах Турции и России

Жители Екатеринбурга, уехавшие в Анталью, сравнили цены на продукцию в магазинах России и Турции. Результатами они поделились в Сети.
Путешественники рассказали, что по их ощущениям, они стали тратить меньше. Однако сразу несколько продуктов в Анталье оказались дороже, чем в России. Например, говядина там стоит 596,2 руб., а в РФ — 512,1 руб.
Цены на картошку и яйца в турецких магазинах также превышают российские, передает E1.ru.
При этом килограмм риса в Турции обойдется в 79,2 руб., а в РФ — 127 руб. Килограмм мандаринов в Анталье в среднем можно приобрести за 43,5 руб., а груш — за 40 руб. Цена куриной тушки в Турции составила 155,5 руб. а в России — 166,5 руб.