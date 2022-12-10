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1 час назад

Мужчина заплутал в горах и две недели питался половиной банки сальсы

Lenta.ru

Супруги из Калифорнии спасли мужчину, который две недели провел в горах после того, как потерялся. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина заплутал в горах и две недели питался половиной банки сальсы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчину нашли в горах Сан-Бернардо — супружеская пара услышала его крики. Заплутавший путешественник две недели питался половиной банки сальсы, а воду пил из ручья. Ему также пришлось построить маленький дом.

Потерявшийся рассказал паре из Калифорнии, что заблудился после того, как вызвал такси в горы до отправки в пеший поход. Он хотел добраться до озера Биг-Беар самостоятельно.

«У него была палка с бутылкой воды на ней, он пытался подать сигнал. Он не мог ходить, так как его ноги очень опухли от долгой ходьбы и, возможно, от холода», — рассказала Элиссон Скотт.

По ее словам, после обнаружения мужчины она позвонила в полицию и через 15 минут на место прибыл спасательный вертолет. Заблудившийся путешественник предложил паре деньги за спасение, но супруги из Калифорнии отказались.

Ранее 46-летний французский путешественник Муаммер Йилмаз 11 дней выживал без еды, так как отправился в поход без рюкзака. За это время он преодолел 162-километровый маршрут по горе Монблан с перепадом высоты в 10 тысяч метров.

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