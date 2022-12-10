Сколько стоит новогодний тур на горнолыжные курорты России и можно ли еще успеть купить путевку

Многие поклонники активного отдыха мечтают встретить Новый год в зимней сказке в горах, катаясь на лыжах или сноуборде. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, сколько стоит новогодний тур на горнолыжные курорты России и могут ли россияне еще успеть купить путевки.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Красная Поляна в Сочи

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Специалист уверен, что самым популярным российским горнолыжным курортом остается Красная Поляна в Сочи. Гости смогут не только гулять на свежем воздухе и кататься с гор, но и весело встретить Новый год с именитыми артистами.

— В каждом объекте размещения на Красной Поляне представлена новогодняя программа. Она начинается от 22 тысяч рублей с человека до 75 тысяч. В новогоднюю ночь гостей развлекают артисты и публичные личности. Отмечу, что дети до шести лет могут посетить концерт бесплатно без предоставления места за столом или в зале. А для юных гостей с шести до 12 лет делают скидку 50 процентов.

Однако не многие могут позволить себе встретить Новый год с видом на горный хребет Аибга. И дело не только в запредельной стоимости проживания, отметил Мельник:

— Проживание очень дорогостоящее. Стоимость одной ночи на двоих на Красной Поляне в новогодние праздники начинается от 80 тысяч рублей в самом простом номере. На данный момент таких номеров уже нет в наличии. Практически все номера раскуплены. Те, кто сейчас планируют встретить Новый год на Красной Поляне, не смогут это сделать.

Курорт «Охта Парк» и «Давинчи Парк» в Санкт-Петербурге

Эксперт по туризму считает, что в Санкт-Петербурге представлены два хороших горнолыжных курорта. Тем не менее их стоимость на новогодние праздники также очень высокая:

— С 30 декабря по 2 января номера во всех объектах уже выкуплены. Стоимость очень высокая. Размещение за две ночи на двоих человек начинается от 100 тысяч рублей. В эту цену даже не входит новогодняя программа.

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области

Мельник заявил, что горнолыжный курорт Шерегеш пользуется огромной популярностью у россиян. Именно поэтому отдохнуть здесь в новогодние праздники уже очень маловероятно.

— В Шерегеше тоже не радужные цены. Средняя стоимость за сутки на двоих начинается от 60 тысяч рублей. Однако и здесь встретить Новый год очень маловероятно. Более 95 процентов номеров давно забронированы, — рассказал собеседник «ВМ».