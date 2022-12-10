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2 часа назад

Заядлый путешественник признался, в какой стране хотел бы жить

РИА "ФедералПресс"

Россиянин побывал более чем в 20 странах и рассказал, в какую из них смог бы переехать насовсем.

Заядлый путешественник признался, в какой стране хотел бы жить
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Италия, Испания и Португалия не понравились мужчине из-за жаркого климата», – передает «Федеральное агентство новостей».

Австрия и Швейцария, по мнению путешественника, подходят именно для отдыха, а не для постоянной жизни. Больше плюсов у Норвегии и Швеции, считает турист.

В скандинавских странах можно рассчитывать на бесплатную медицину и образование. К тому же там красивая природа и хорошая экология, добавил путешественник.

Также интересный вариант – государства Балтии. Однако в свете последних политических событий их преимущества выглядят сомнительными, заключил россиянин.

Ранее «ФедералПресс» писал о пяти самых популярных целях для поездки в Москву.

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