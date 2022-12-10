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3 часа назад

Авиакомпания «Россия» начнет штрафовать пассажиров за отказ от полета после закрытия дверей

Мария Кимакович

В пресс-службе авиакомпании «Россия» заявили, что путешественники, которые захотят отказаться от полета после закрытия дверей, будут вынуждены заплатить штраф. Их слова цитирует «РИА Новости».

Авиапассажиров будут штрафовать за отказ от полета
Фото: unsplashunsplash

Объясняют эту меру тем, что в последнее время отказы от полета после закрытия дверей лайнера значительно участились. Подобные инциденты ведут к тому, что сбивается расписание, а также возникают дополнительные затраты.

Также в пресс-службе отметили, что подобные необоснованные отказы бросают тень на репутацию перевозчика и негативно сказываются на доверии к нему пассажиров.

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Как пояснили специалисты, пассажир имеет полное право отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда его выход из самолета еще можно достаточно быстро и легко организовать. Но после того, как двери лайнера закрываются, это влечет за собой дополнительные проблемы.

Выйти из самолета после закрытия дверей теперь возможно лишь при угрозе жизни или здоровью, в противном случае придется заплатить штраф.

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Новости путешествий,Авиакомпания Россия,
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