Авиапассажиров будут штрафовать за отказ от полета

В пресс-службе авиакомпании «Россия» заявили, что путешественники, которые захотят отказаться от полета после закрытия дверей, будут вынуждены заплатить штраф. Их слова цитирует «РИА Новости».

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Объясняют эту меру тем, что в последнее время отказы от полета после закрытия дверей лайнера значительно участились. Подобные инциденты ведут к тому, что сбивается расписание, а также возникают дополнительные затраты.

Также в пресс-службе отметили, что подобные необоснованные отказы бросают тень на репутацию перевозчика и негативно сказываются на доверии к нему пассажиров.

Как пояснили специалисты, пассажир имеет полное право отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда его выход из самолета еще можно достаточно быстро и легко организовать. Но после того, как двери лайнера закрываются, это влечет за собой дополнительные проблемы.