В Грузии высказались о возобновлении авиасообщения с Россией

Грузия и Россия на данный момент не обсуждают возможность возобновить прямое авиасообщение между странами. О перспективах высказался спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе. Его цитирует ТАСС.

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Абашидзе заявил, что Тбилиси в курсе инициативы Москвы об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе для граждан Грузии. Он напомнил, что Грузия еще в 2011 году упросила получение визы для россиян и упрощенный режим работает до сих пор.

«То есть визы гражданам России для посещения Грузии не требуются. Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит», — уточнил спецпредставитель премьер-министра бывшей советской республики.