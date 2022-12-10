Власти Москвы рассчитывают на увеличение потока туристов из Китая, Ирана и Индии весной

Несмотря на снижение потока международного туризма, Москва готова встретить туристов из Индии, Ирана и Китая, заявил первый заместитель мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов. По его словам, международный туризм резко сократился, но это снижение также является возможностью и точкой роста.
«Мы видим, что интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай, который, надеюсь, скоро откроется», - добавил он. Козлов подчеркнул, что вся инфраструктура Москвы готова к приему зарубежных туристов.
По его словам, уже начали действовать маркетинговые вклады, направленные на продвижение Москвы в иностранных государствах. Козлов добавил, что новые приоритеты для российской туриндустрии – это страны СНГ, Индия, Иран и Китай.