Власти Москвы рассчитывают на увеличение потока туристов из Китая, Ирана и Индии весной

Несмотря на снижение потока международного туризма, Москва готова встретить туристов из Индии, Ирана и Китая, заявил первый заместитель мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов. По его словам, международный туризм резко сократился, но это снижение также является возможностью и точкой роста.