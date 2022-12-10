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3 часа назад

В Великом Новгороде появится 56-метровая скамейка

Inc-News

Гигантская скамья появится на Софийской набережной и будет стоить около миллиона рублей.

В Великом Новгороде появится 56-метровая скамейка
Фото: Inc-NewsInc-News

В Великом Новгороде для туристов установят 56-метровую скамейку, которая обойдется примерно в миллион рублей

Ожидается, что гигантская скамейка будет установлена на Софийской набережной реки Волхов до конца 2022 года. Скамейка будет изготовлена из металла и сосны.

По информации местных СМИ, эта «малая» архитектурная форма будет размещена в районе сквера Водников и моста Александра Невского, где образовался опасный уклон.

Власти приняли решение не возводить там ограждение, а вместо этого установить скамейку, которая и послужит своеобразным ограждением.

Новости путешествий,Александр Невский,
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