4 правила, которым важно следовать одинокой туристке в Турции

Если верить опросам, где россияне планируют провести длинные новогодние праздники, примерно 20% отправятся за границу. Большинство — в Турцию. В этом году это направление набрало еще большую популярность, хотя и раньше турецкие курорты пользовались спросом среди россиян. Если в ваших планах есть посещение этой жаркой страны, но едете вы в гордом одиночестве, советуем ознакомится с нашим материалом, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

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Никакого легкого флирта

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Конечно, на отдыхе хочется позволить себе чуть больше, но только не с горячими турецкими мужчинами. Заигрывания с незнакомым мужчиной, особенно если вы оказались одна в городском баре вечером, могут привести к печальным последствиям, ведь с того момента, как вы дали понять мужчине, что вы заинтересованы в общении, вы уже не контролируете ситуацию. При этом даже в баре отеля необходимо соблюдать осторожность и вежливо отказывать в знакомстве, тем более если мужчин несколько. Флирт в Турции не так безобиден, как вам может показаться.

Тщательно выбирайте отель

Нет ничего удивительного в том, что на поездке в такой «горячий» сезон хочется сэкономить. Но вы готовы пожертвовать не только комфортом, но и безопасностью? Думаем, нет. Слишком дешевые отели могут оказаться невероятно опасным местом, особенно если такой отель находится слишком далеко от туристического центра. Подумайте о том, как вы будете возвращаться поздно вечером. Трудно представить более неподходящий вариант проживания для одинокой туристки, чем супербюджетный отель на окраине города.

Обращайтесь к местным своего пола

Естественно, всякое может произойти. Вы можете отправиться на экскурсию, в магазин или просто увлечься потрясающим видом, потеряв обратную дорогу. Что делать? Придется спрашивать дорогу у прохожих. Здесь важно понимать, к кому вы собираетесь обращаться. В понятии многих местных жителей, обращение одинокой девушки к незнакомому мужчине расценивается как заигрывание. Не рискуйте. Обратитесь к женщине или к семье.

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