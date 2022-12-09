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2 часа назад

Россия и Грузия близки к решению вопроса о возобновлении прямого авиасообщения

TourDom

Россия и Грузия активно прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения. Стороны близки к решению вопроса, и теперь появилась реальная перспектива запуска рейсов. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя итоги форума «Российско-грузинские отношения: перспективы их развития», состоявшегося в среду.

Россия и Грузия близки к решению вопроса о возобновлении авиасообщения
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По его словам, восстановление полетов регулярно обсуждается с органами исполнительной власти, Министерством воздушного транспорта, администрацией президента и другими профильными структурами. Однако ситуация также зависит от позиции самой Грузии в отношении конфликта на Украине и санкционного давления Запада на Россию.

Более того, парламентарий не исключает и отмену визового режима между странами, по крайней мере, задача проработать такую возможность перед ответственными службами уже стоит. Сегодня для пересечения границы с РФ гражданину Грузии необходимо оформить въездной документ, соответствующий целям поездки.

«Это в том числе обсуждалось на форуме, обсуждается это и на парламентском уровне», – добавил депутат.

Леонид Калашников также отметил, что стороны могли решить вопрос с авиасообщением и визами еще в 2019 году. Однако тогда на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси грузинскую сторону возмутил факт нахождения российского депутата Сергея Гаврилова в кресле главы парламента Грузии. Эта ситуация внесла значительное напряжение в отношения между государствами.

Сейчас россияне могут попасть в Грузию наземным путем либо авиарейсами через третьи страны. Так, пассажирам из Москвы доступны перелеты со стыковкой в Ереване, Стамбуле или Баку. В декабре такой вариант обойдется минимум в 13 тыс. руб. в одну сторону.

Новости путешествий,Калашников Леонид Иванович,Сергей Гаврилов,Госдума,
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