Авиапассажирка прочитала сплетни о себе в телефоне попутчицы

Пользовательница TikTok рассказала подписчикам, что заглянула в телефон попутчицы в самолете и прочитала «жесткие» сплетни о своем лишнем весе. На видео девушки в соцсети обратило внимание издание Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам туристки по имени Мика, сидевшая рядом пассажирка в переписке с друзьями назвала ее «толстой задницей». Девушка возмутилась, однако попутчица не стала извиняться. «Вы не должны были этого видеть», –– заметила она.

Мика опубликовала видео, в котором пристыдила женщину и призвала людей уменьшать яркость экрана во время переписки. По ее словам, стюардесса узнала об инциденте и предложила ей пересесть на другое кресло, но девушка отказалась, понадеявшись, что никаких оскорблений со стороны попутчицы больше не будет.