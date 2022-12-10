Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
2 часа назад

Пассажирка самолета заглянула в телефон попутчицы и прочитала сплетни о себе

Lenta.ru

Пользовательница TikTok рассказала подписчикам, что заглянула в телефон попутчицы в самолете и прочитала «жесткие» сплетни о своем лишнем весе. На видео девушки в соцсети обратило внимание издание Daily Star.

Авиапассажирка прочитала сплетни о себе в телефоне попутчицы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам туристки по имени Мика, сидевшая рядом пассажирка в переписке с друзьями назвала ее «толстой задницей». Девушка возмутилась, однако попутчица не стала извиняться. «Вы не должны были этого видеть», –– заметила она.

Мика опубликовала видео, в котором пристыдила женщину и призвала людей уменьшать яркость экрана во время переписки. По ее словам, стюардесса узнала об инциденте и предложила ей пересесть на другое кресло, но девушка отказалась, понадеявшись, что никаких оскорблений со стороны попутчицы больше не будет.

В комментариях большинство пользователей поддержали Мику, поделившись аналогичными историями из жизни. Но были и те, кто встал на сторону второй пассажирки. «Это нарушение границ кресел», –– написал один из юзеров.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители