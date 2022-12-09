Женщина не смогла пронести в самолет грудное молоко

В британском аэропорту 30-летняя женщина, путешествующая с младенцем, не смогла пронести в самолет грудное молоко из-за правил безопасности. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественница призналась, что сцеживала молоко в течение трех дней перед вылетом, и расплакалась, когда служба безопасности аэропорта задержала ее на пункте досмотра. Женщине объяснили, что пакеты с молоком, которые она планировала пронести на борт, превышали допускаемый объем в 100 миллилитров.

Сотрудники аэропорта попросили ее выбросить все в урну, либо поместить каждый пакет с молоком в отдельный безопасный контейнер. Таким образом, ей понадобилось бы 16 контейнеров.

После неприятного инцидента путешественница подробно изучила правила безопасности при перелетах, чтобы в будущем избежать подобных проблем. Согласно политике британских авиакомпаний, детские смеси для питания и грудное молоко являются исключениями из правил безопасности в аэропортах, однако каждый перевозчик устанавливает свои правила.