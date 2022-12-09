Жители Оренбурга встретили поезд Деда Мороза

Сегодня, 9 декабря, в Оренбурге побывал новогодний поезд Деда Мороза. Подвижной состав прибыл на ж\д станцию нашего города из Великого Устюга.

Фото: ProOren ProOren

Главный волшебник страны, Снегурочка и их помощники поприветствовали оренбуржцев. Мероприятие собрало взрослых и детей. Состав простоит в Оренбурге до 23.00, затем отправится по другим городам в рамках новогоднего маршрута.

Ранее волшебный поезд побывал в Орске. Увидеть Деда Мороза и его делегацию пришли 2800 человек. Поезд Деда Мороза – это передвижная новогодняя резиденция. В ее составе – приемная, вагон для игр квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы.