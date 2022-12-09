Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
39 минут назад

Жители Оренбурга встретили поезд Деда Мороза

ProOren

Сегодня, 9 декабря, в Оренбурге побывал новогодний поезд Деда Мороза. Подвижной состав прибыл на ж\д станцию нашего города из Великого Устюга.

Жители Оренбурга встретили поезд Деда Мороза
Фото: ProOrenProOren

Главный волшебник страны, Снегурочка и их помощники поприветствовали оренбуржцев. Мероприятие собрало взрослых и детей. Состав простоит в Оренбурге до 23.00, затем отправится по другим городам в рамках новогоднего маршрута.

Ранее волшебный поезд побывал в Орске. Увидеть Деда Мороза и его делегацию пришли 2800 человек. Поезд Деда Мороза – это передвижная новогодняя резиденция. В ее составе – приемная, вагон для игр квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы.

Маршрут поезда – более 100 городов России. На всех остановках местных жителей ждет праздничная программа, посвященная Новому году. Проект создан при сотрудничестве РЖД и правительства Вологодской области.

Новости путешествий,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители