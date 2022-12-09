Религиозный туризм намерены развивать в Узбекистане

Власти Узбекистана внесли религиозный туризм в сферу приоритетных направлений развития. Об этом на открытии выставки «Сады Ислама. Свет веры сквозь века», которая проходит в рамках XVIII Международного мусульманского форума в Москве, заявил заместитель председателя управления мусульман республики Иброхим Иномов, передает ТАСС.
По его словам, в Узбекистане очень много святых мест, благоустройству которых сейчас государство уделяет очень много внимания. «Это привлекает много зарубежных туристов, в том числе из России», – отметил Иномов.
В Узбекистане являются действующими более двух тысяч мечетей. В республике есть много мест и сооружений, относящихся к исламу, а также других религий. Многие являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Больше всего их находится в Бухаре, Самарканде и Хиве.
В 2019 году президент страны Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении специальной двухмесячной паломнической визы, которая выдается для изучения культурно-исторического, религиозно-духовного наследия и традиций Узбекистана.