Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Религиозный туризм намерены развивать в Узбекистане

Мир24

Власти Узбекистана внесли религиозный туризм в сферу приоритетных направлений развития. Об этом на открытии выставки «Сады Ислама. Свет веры сквозь века», которая проходит в рамках XVIII Международного мусульманского форума в Москве, заявил заместитель председателя управления мусульман республики Иброхим Иномов, передает ТАСС.

Религиозный туризм намерены развивать в Узбекистане
Фото: unsplashunsplash

По его словам, в Узбекистане очень много святых мест, благоустройству которых сейчас государство уделяет очень много внимания. «Это привлекает много зарубежных туристов, в том числе из России», – отметил Иномов.

В Узбекистане являются действующими более двух тысяч мечетей. В республике есть много мест и сооружений, относящихся к исламу, а также других религий. Многие являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Больше всего их находится в Бухаре, Самарканде и Хиве.

В 2019 году президент страны Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении специальной двухмесячной паломнической визы, которая выдается для изучения культурно-исторического, религиозно-духовного наследия и традиций Узбекистана.

Новости путешествий,Шавкат Мирзиеев,ЮНЕСКО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители