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52 минуты назад

Бортпроводник накрыл кормящую грудью пассажирку одеялом и возмутил ее

Lenta.ru

Бортпроводник накрыл одеялом кормящую грудью в самолете британскую пассажирку и возмутил ее своим поведением. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Бортпроводник возмутил кормящую пассажирку своим действием
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что 27-летней жительнице английского графства Эссекс предстоял девятичасовой рейс из Лондона. Во время взлета воздушного судна женщина решила покормить ребенка грудью.

По словам пассажирки, после этого к ней подошел член экипажа и накинул на нее одеяло «якобы для ее удобства». Поведение бортпроводника шокировало и рассердило женщину. Она подчеркнула, что грудное вскармливание разрешено в Великобритании не только в самолетах, но и во всех общественных местах.

Ранее в декабре пассажир пожаловался на тянувшего его во время полета за уши ребенка и вызвал споры в сети. Путешественник заявил, что спокойно сидел в кресле самолета, когда мальчик, расположившийся на заднем сиденье, внезапно схватил его за голову и вытащил из ушей наушники. По словам мужчины, он осторожно убрал руку ребенка, но тот снова повторял те же действия.

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