Бортпроводник возмутил кормящую пассажирку своим действием

Бортпроводник накрыл одеялом кормящую грудью в самолете британскую пассажирку и возмутил ее своим поведением. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что 27-летней жительнице английского графства Эссекс предстоял девятичасовой рейс из Лондона. Во время взлета воздушного судна женщина решила покормить ребенка грудью.

По словам пассажирки, после этого к ней подошел член экипажа и накинул на нее одеяло «якобы для ее удобства». Поведение бортпроводника шокировало и рассердило женщину. Она подчеркнула, что грудное вскармливание разрешено в Великобритании не только в самолетах, но и во всех общественных местах.