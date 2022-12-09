В Крым запустят огромное количество поездов на Новый год

Сообщается, что некоторые рейсы станут быстрее на 10 минут, а какие-то почти на три часа. Новогоднее расписание начнет действовать с 11 декабря 2022 года. Сильнее всего ощутят разницу смоленские пассажиры. В пути они будут меньше на 2 часа 45 минут; из Крыма в Сочи можно будет доехать быстрее на 1,25 минуты, а московские пассажиры попадут до точки назначения всего на 10 минут раньше.