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1 час назад

В Крым запустят огромное количество поездов для туристов на Новый год

РИА "ФедералПресс"

Попасть в Крым на Новый год станет проще и быстрее, появилось новое расписание поездов. Об этом сообщает компания-перевозчик.

В Крым запустят огромное количество поездов на Новый год
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Принято решение увеличить скорость движения поездов, что позволило сократить время в пути по направлениям «Симферополь – Смоленск», «Симферополь – Адлер», «Симферополь – Москва», – сообщили в «Гранд Сервис Экспресс».

Сообщается, что некоторые рейсы станут быстрее на 10 минут, а какие-то почти на три часа. Новогоднее расписание начнет действовать с 11 декабря 2022 года. Сильнее всего ощутят разницу смоленские пассажиры. В пути они будут меньше на 2 часа 45 минут; из Крыма в Сочи можно будет доехать быстрее на 1,25 минуты, а московские пассажиры попадут до точки назначения всего на 10 минут раньше.

Отметим, с февраля 2022 года аэропорт в Крыму остается закрыт. Это не помешало туристам отдохнуть на Черном море летом.

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