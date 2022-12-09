Горнолыжные трассы на курорте «Архыз» откроются с 10 декабря

«Делаем всё возможное, чтобы открыться официально как можно раньше, но последнее слово всё равно за погодой. Сейчас на „Архызе“ по ночам и с утра установились низкие температуры, которые дают интенсивно оснежать склоны. Технически курорт полностью подготовлен к сезону, поэтому, если ночной минус продержится до 17 декабря, сможем создать на трассах необходимую снежную подушку из искусственного снега и пригласим кататься официально», — рассказал заместитель генерального директора Кавказ.РФ Хиса Беккаев. Его слова передает пресс-служба компании.