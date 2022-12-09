Горнолыжные трассы на курорте «Архыз» откроются с 10 декабря

Курорт «Архыз» в горах Карачаево-Черкесии готовит к открытию горнолыжные трассы. Первые трассы примут туристов 10 декабря.
Официально сезон на курорте откроют 17 декабря. В ближайшую неделю трассы и подъемники будут работать в тестовом режиме и по промо-тарифу. В первую очередь планируется открыть две трассы «синего» уровня сложности на южно-ориентированном склоне туристического поселка Романтик, а также две «красных», «зеленая» и «синяя» на северном склоне. Их общая протяженность составит почти 6 км.
«Делаем всё возможное, чтобы открыться официально как можно раньше, но последнее слово всё равно за погодой. Сейчас на „Архызе“ по ночам и с утра установились низкие температуры, которые дают интенсивно оснежать склоны. Технически курорт полностью подготовлен к сезону, поэтому, если ночной минус продержится до 17 декабря, сможем создать на трассах необходимую снежную подушку из искусственного снега и пригласим кататься официально», — рассказал заместитель генерального директора Кавказ.РФ Хиса Беккаев. Его слова передает пресс-служба компании.
Годом ранее сезон катания на «Архызе» начался 4 декабря и продлился до 17 апреля. До официального старта сезона на курорте будет действовать сниженный тариф: день катания для взрослых обойдется в 1400 рублей, детям — 900 рублей. Приобрести ски-пассы со скидкой можно в официальном интернет-магазине курорта и в кассах.