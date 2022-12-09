В Турции будет внедрена альтернатива картам «Мир»

Планируется, что иной вариант оплаты заработает к началу следующего курортного сезона.

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В Турции планируется ввести альтернативный картам «Мир» способ оплаты для туристов. Россия и Турция уже начали разработку различных способов оплаты, который туристы смогут использовать в предстоящий курортный сезон.

До введения альтернативного способа оплаты российским туристам рекомендуется запастись наличными перед поездкой в Турцию – приобрести доллары или евро, или же отменять на месте рубли на лиры.