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10 минут назад

В Турции будет внедрена альтернатива картам «Мир»

Inc-News

Планируется, что иной вариант оплаты заработает к началу следующего курортного сезона.

В Турции будет внедрена альтернатива картам «Мир»
Фото: Inc-NewsInc-News

В Турции планируется ввести альтернативный картам «Мир» способ оплаты для туристов. Россия и Турция уже начали разработку различных способов оплаты, который туристы смогут использовать в предстоящий курортный сезон.

До введения альтернативного способа оплаты российским туристам рекомендуется запастись наличными перед поездкой в Турцию – приобрести доллары или евро, или же отменять на месте рубли на лиры.

Напомним, россиянам, планирующим отдых в Турции, рекомендовали брать в поездку наличные деньги еще в сентябре.

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