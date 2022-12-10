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1 час назад

Хорватия начнет выдавать туристам шенгенские визы с 1 января

runews24.ruиещё 1

Хорватия начнет выдавать шенгенские визы и использовать шенгенскую информационную систему с 1 января.

Хорватия начнет выдавать туристам шенгенские визы
Фото: runews24.rurunews24.ru

Одним из последствий присоединения Хорватии к Шенгенской зоне для туристов станет введение шенгенских виз. С 1 января пограничный контроль с большинством стран Евросоюза будет упразднён. 9 декабря эта информация была обнародована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечают эксперты, Хорватия начнет выдавать шенгенские визы и использовать шенгенскую информационную систему с 1 января. В связи с этим российские туристы, имеющие шенген, смогут беспрепятственно посещать государство. Кроме того, путешественникам напомнили, что до 2023 года Хорватия выдает гражданам России национальные визы, для регистрации не нужны биометрические данные. В то же время переход в Шенген подразумевает сбор биометрии.

В Министерстве иностранных дел Хорватии ведутся активные консультации. Есть много нюансов, которые необходимо учитывать. Мы надеемся, что все ответы на визовые вопросы для российских туристов будут получены по линии Министерства иностранных дел в течение ближайших двух недель, пояснили в АТОР. Пока неизвестно, будут ли хорватские визы, полученные ранее в новом году, продолжать работать и будут ли они приравнены к шенгенским. Среди других изменений туристам объяснили, что с 1 января Хорватия откажется от своей национальной валюты и заменит ее евро.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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