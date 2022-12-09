Названы самые непопулярные страны для новогоднего отдыха

Близятся новогодние праздники, а это значит, что каждый россиян уже запланировал или почти запланировал свой досуг: кто-то будет встречать Новый год в узком семейном кругу, а кто-то отправиться в путешествие — у каждого свой вариант. Многие и правда захотели сменить обстановку и отдохнуть от суеты. Правда, не все направления пользуются у наших сограждан популярностью.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», отдыхающих совсем не привлекли Аргентина, Бахрейн, Иордания, Оман и Перу. Эти страны меньше всего востребованы на новогодние праздники. На всю Латинскую Америку и Ближний Восток пришлось лишь 0,1% от всех забронированных билетов. Всё-таки далековато и дороговато, плюс население не больно уж много знает о тамошних достопримечательностях и красотах.

В топ-10 редких маршрутов также попали Япония, Тунис, Ливан, Алжир и Филиппины.

Многие по заграницам разъезжать не рискнули, а предпочли отдых внутри страны. Россияне отправились в Калининград, Архыз, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Кисловодск и Нижний Новгород.

А вот некогда популярный Крым с его курортами — Ялтой, Севастополем и Симферополем, в 2022-ом не вошёл в десятку популярных направлений.