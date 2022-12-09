Из Москвы запустят новые прямые рейсы на Мальдивы

С 9 декабря из Москвы запустят новые регулярные прямые рейсы российской авиакомпании Azur Air в Мале.

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Полеты Azur Air будут выполняться дважды в неделю из «Внуково» на бизнес-лайнере Black Jet в компоновке Full Business (то есть без эконом-класса) на 72 пассажира. На борту будет обслуживание особого комфорта. За это путешественнику придется заплатить от 200 тысяч рублей в одну сторону. Для сравнения, если рассматривать предложения других авиакомпаний, то, например, прямым рейсом «Аэрофлота» в декабре-январе на Мале из Москвы можно улететь от 30 тысяч рублей. Говорит руководитель пресс-службы Onetwotrip Елена Шелехова:

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Елена Шелехова руководитель пресс-службы Onetwotrip

«Если же говорить про перелеты в теплые страны, которые совершают россияне на Новый год и на январь, то, конечно, Мальдивы не входят в ТОП-10 и даже в ТОП-20 популярных направлений. Они находятся где-то на 35, 38, 39 строчках. Говоря про суммарную долю заказов, оформленную по направлению, доля не составляет и 1%. Если же сравнивать, например, этот спрос с полетами в Таиланд, то он располагается на 17 месте, доля бронирований по направлению в январе — 2%».

Мальдивы не стали массовым направлением, подобно Турции или Египту, однако среди состоятельных путешественников последние три года популярность этого направления выросла. Правила въезда в страну очень просты, виза получается на месте, а ковидные ограничения на Мальдивах сначала долго не вводили, а затем очень быстро сняли.

Цены на островах зависят от сезона, острова и категории гостиницы. Есть пакетные предложения за 250-350 тысяч рублей на двоих, включая перелет. И, как ни парадоксально, прошедшим летом цена поездки в Турцию сравнялась со стоимостью тура на Мальдивы. Хотя, конечно, есть более премиальный сегмент, когда заказывают виллу или специальную категорию номеров.

На Новый год наиболее востребованы отели 5 звезд самого дорогого сегмента, цены на эти позиции вполне могут быть и 1,5 млн, и 3 млн рублей, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Но при этом есть и более доступные предложения. Есть отели 4 звезды по системе все включено, есть и пятерки, работающие по этой системе.

Учитывая сложности с оплатой банковскими картами за рубежом, большинство туристов, отправляющихся на Мальдивы, да и в другие страны, еще в России через туроператора заказывают и оплачивают рестораны, экскурсии, дайвинг, снорклинг, спа и остальные развлечения. Есть также удобная система депозитов.

Еще одно экзотическое направление, которое недавно отменило все ограничения для путешественников — Таиланд. Туда летают прямые, регулярные и чартерные рейсы из всех крупных российских городов. Разницу в стоимости Мальдив и Таиланда можно охарактеризовать так: обычный тур на Мальдивы — это новогодний Таиланд, рассказал Дмитрий Горин:

«В Таиланд сейчас выполняется не менее 98 рейсов в неделю из различных городов России. Только за ноябрь в Таиланде отдохнуло уже 109 тысяч туристов из России. Если такая динамика сохранится, по году эта цифра может достичь миллиона. Мальдивы по количеству туристов из России меньше по объему. Таиланд сейчас — направление, которое входит в ТОП-5 по популярности при запросах туров. Цены в Таиланд самые различные. Есть возможность и за 120 тысяч, за 140 тысяч отдохнуть, но, конечно, на новогодние праздники все-таки цены выше — это 250-300 тысяч рублей».

По данным аналитического исследования Российского союза туриндустрии на Северо-Западе и группы компаний Слетать.ру, лидером по запросам новогодних туров у россиян стал Египет. Хотя цена праздника на Красном море выросла на 20% по сравнению с прошлым годом и составила 197 тысяч рублей. Египетская доля туристического рынка теперь составляет не 43%, как в 2021-м, а меньше 25 %.