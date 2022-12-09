Россияне на Северном Кипре требуют прямые рейсы с Россией

Так, глава Ассоциации солидарности русскоговорящих жителей северной части острова Марина Коджадал подчеркнула, что запуск прямых рейсов «был бы как нельзя кстати для местных жителей».

В свою очередь, предприниматель Мерген Худейназаров, проживающий на Северном Кипре уже более двух лет, выразил уверенность, что прямое авиасообщение «позволит снизить стоимость билетов и создать более комфортные условия для путешествий». Более того, по его словам, такие полеты «позволят сэкономить время, которое крайне важно в торговле».