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53 минуты назад

Живущие на Северном Кипре россияне потребовали запустить прямые рейсы с Россией

Lenta.ru

Живущие на Северном Кипре россияне потребовали организовать прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Россияне на Северном Кипре требуют прямые рейсы с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, глава Ассоциации солидарности русскоговорящих жителей северной части острова Марина Коджадал подчеркнула, что запуск прямых рейсов «был бы как нельзя кстати для местных жителей».

«[Они] обеспечат удобство как для предпринимателей, так и туристов», — добавила она.

В свою очередь, предприниматель Мерген Худейназаров, проживающий на Северном Кипре уже более двух лет, выразил уверенность, что прямое авиасообщение «позволит снизить стоимость билетов и создать более комфортные условия для путешествий». Более того, по его словам, такие полеты «позволят сэкономить время, которое крайне важно в торговле».

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