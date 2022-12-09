Сколько россиян заводят курортные романы с иностранцами

Каждый десятый житель России заводил курортный роман с иностранцами во время отпуска, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование образовательной платформы Skillbox.
Специалисты платформы выяснили, что чаще с иностранцами на отдыхе знакомятся женщины: 23% россиянок заводили такие романы. Мужчины проявляют инициативу в два раза реже.
Каждый третий, у кого были романтические отношения с гражданином другой страны, никогда не учил английский язык, 33% интернациональных пар разговаривали на русском, а 24% — на английском. При этом для 29% респондентов возможность общаться свободно во время путешествия — главная мотивация изучать иностранный язык.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как иностранцы узнают русских на курортах. Среди "примет" — любовь к селфи, ухоженность и макияж даже в сорокаградусную жару.