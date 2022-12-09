В Иране запустили семейные туры супружеской верности для туристов

Вдохновением для Ирана послужила Индонезия, где за секс без брака были приговорены как местные жители, так и туристы. Исламская Республика планирует предложить туры за супружеское целомудрие по примеру Индонезии. Для туристов Иран находится в тени Турции и ОАЭ. Это связано с тем, что иностранцы не обязаны следовать правилам шариата. Хотя и эмираты, и турецкие территории имеют исламские конституции, от них не требуется соблюдать определенный уровень целомудрия. В Индонезии это вопрос правил веры.

Фото: Kadara.ru Kadara.ru

Иранское правительство сейчас ищет способы привлечь больше туристов. Им есть что предложить. Нынешние правила, особенно для россиян, вряд ли позволят туристам отдохнуть. Шариат запрещает алкоголь и открытую одежду, а также близость с лицами, с которыми нет брака.