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1 час назад

Туристический город в Южном Китае готов к фестивалю искусств

ТВ БРИКС

В субботу, 10 декабря, в туристическом городе Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая стартует фестиваль искусств, сообщают организаторы.

Туристический город в Южном Китае готов к фестивалю искусств
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

В рамках мероприятия будет показано 128 спектаклей, включая пьесы и оперу Куньцю. Кроме того, на семи открытых площадках на фоне живописной природы Гуйлиня будет организовано более 70 бесплатных представлений.

Девятидневное мероприятие под девизом «Ветер гонит облака, открывая прекрасные виды природы» проводится в Гуйлине впервые, и организаторы планируют сделать его ежегодным.

Во время фестиваля также пройдет ряд сопутствующих мероприятий, таких как музыкальные шоу и художественные лекции. Об этом пишет «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

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