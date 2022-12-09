Туристический город в Южном Китае готов к фестивалю искусств

В субботу, 10 декабря, в туристическом городе Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая стартует фестиваль искусств, сообщают организаторы.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

В рамках мероприятия будет показано 128 спектаклей, включая пьесы и оперу Куньцю. Кроме того, на семи открытых площадках на фоне живописной природы Гуйлиня будет организовано более 70 бесплатных представлений.

Девятидневное мероприятие под девизом «Ветер гонит облака, открывая прекрасные виды природы» проводится в Гуйлине впервые, и организаторы планируют сделать его ежегодным.