АТОР: ОАЭ вошли в топ популярных направлений для путешествий на Новый год

В 2022 году спрос среди российских туристов на туры в ОАЭ вырос в два раза.

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Одним из самых популярных туристических направлений на новогодние праздники у российских путешественников стали ОАЭ, передает АТОР.

В ассоциации сообщили, что на данный момент Эмираты обогнали по продажам даже Турцию, заняв первое место по количеству проданных туров.

Отмечается, что в 2022 году спрос на новогодние путевки в ОАЭ вырос на 50% в сравнении с предыдущим годом. Эксперты связывают такое повышение спроса с появлением прямых авиарейсов и комфортным климатом страны.

Уточняется, что порядка 40% россиян выбирают путевки в Дубай. В том числе востребованными оказались туры в Рас-эль-Хайма, Абу-Даби, Шарджу.

Также в ассоциации рассказали о том, что в этом году стоимость путевок в ОАЭ повысилась почти на 10–20%, но, несмотря на это, туристы по-прежнему предпочитают бронировать на Новый год отели высокого уровня.