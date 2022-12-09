Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
37 минут назад

АТОР: ОАЭ вошли в топ популярных направлений для путешествий на Новый год

runews24.ru

В 2022 году спрос среди российских туристов на туры в ОАЭ вырос в два раза.

АТОР: ОАЭ вошли в топ популярных направлений для путешествий на Новый год
Фото: runews24.rurunews24.ru

Одним из самых популярных туристических направлений на новогодние праздники у российских путешественников стали ОАЭ, передает АТОР.

В ассоциации сообщили, что на данный момент Эмираты обогнали по продажам даже Турцию, заняв первое место по количеству проданных туров.

Отмечается, что в 2022 году спрос на новогодние путевки в ОАЭ вырос на 50% в сравнении с предыдущим годом. Эксперты связывают такое повышение спроса с появлением прямых авиарейсов и комфортным климатом страны.

Уточняется, что порядка 40% россиян выбирают путевки в Дубай. В том числе востребованными оказались туры в Рас-эль-Хайма, Абу-Даби, Шарджу.

Также в ассоциации рассказали о том, что в этом году стоимость путевок в ОАЭ повысилась почти на 10–20%, но, несмотря на это, туристы по-прежнему предпочитают бронировать на Новый год отели высокого уровня.

Так, цена на семидневный тур в отеле четыре звезды составит от 109 тысяч рублей на двоих, в отеле категории пять звезд — от 275 тысяч.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители