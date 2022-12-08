Турпоток на Кубань может достичь 17 млн человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туристический поток на Кубань до конца года достигнет 17 млн человек. Об этом он заявил в своем Telegram-канале в четверг по итогам участия в награждении победителей краевого конкурса "Курортный Олимп - 2022".
"В этом году нашим курортам пришлось работать в новых реалиях. Из четырех аэропортов работал только один, а на первый план вышли вопросы безопасности и перестраивания логистики. Но самое главное осталось неизменным - это забота о гостях, их комфорте. Краснодарский край с начала года принял более 16,7 млн туристов", - написал Кондратьев, уточнив, что до конца года будет достигнута отметка в 17 млн.
Он также добавил, что в курортной отрасли края сейчас работают 100 тыс. человек - отельеры, экскурсоводы, горничные, официанты, которые "во многом отвечают за имидж и привлекательность региона".
Как уточнили журналистам в пресс-службе краевой администрации, церемония награждения лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп - 2022" прошла в Сочи 8 декабря. В рамках мероприятия были отмечены гостиницы и здравницы Кубани, винодельни, уникальные туристические проекты и интересные места отдыха. Дипломы из рук главы региона в 20 номинациях получили 28 представителей туристической отрасли.
Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Временные ограничения в том числе распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара. Аэропорт Сочи работает в режиме логистического хаба.
Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Кубани по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года - край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.