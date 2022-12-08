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1 час назад

Турпоток на Кубань может достичь 17 млн человек до конца 2022 года

ТАСС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туристический поток на Кубань до конца года достигнет 17 млн человек. Об этом он заявил в своем Telegram-канале в четверг по итогам участия в награждении победителей краевого конкурса "Курортный Олимп - 2022".

Турпоток на Кубань может достичь 17 млн человек
Фото: UnsplashUnsplash

"В этом году нашим курортам пришлось работать в новых реалиях. Из четырех аэропортов работал только один, а на первый план вышли вопросы безопасности и перестраивания логистики. Но самое главное осталось неизменным - это забота о гостях, их комфорте. Краснодарский край с начала года принял более 16,7 млн туристов", - написал Кондратьев, уточнив, что до конца года будет достигнута отметка в 17 млн.

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Он также добавил, что в курортной отрасли края сейчас работают 100 тыс. человек - отельеры, экскурсоводы, горничные, официанты, которые "во многом отвечают за имидж и привлекательность региона".

Как уточнили журналистам в пресс-службе краевой администрации, церемония награждения лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп - 2022" прошла в Сочи 8 декабря. В рамках мероприятия были отмечены гостиницы и здравницы Кубани, винодельни, уникальные туристические проекты и интересные места отдыха. Дипломы из рук главы региона в 20 номинациях получили 28 представителей туристической отрасли.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Временные ограничения в том числе распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара. Аэропорт Сочи работает в режиме логистического хаба.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Кубани по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года - край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.

Новости путешествий,Вениамин Кондратьев,
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