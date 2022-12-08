Среди россиян вырос спрос на отдых в ОАЭ на новогодние праздники

Самым популярным зарубежным направлением у россиян на новогодние праздники стали Объединенные Арабские Эмираты. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

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Согласно данным специалистов отрасли, спрос на новогодние путешествия в ОАЭ у россиян вырос практически на 50% по сравнению с 2021 годом. Такое положение дел эксперты связывают с наличием прямых рейсов, в том числе из регионов.

Чаще всего граждане приобретают путевки в Дубай. Однако также популярностью пользуется отдых в Рас-эль-Хайме, Абу-Даби и Шардже, пишет РИА Новости.