В Ассоциации туроператоров России перечислили страны, в консульствах которых большие шансы на получение шенгенской визы до Нового года.

По данным специалистов сразу четырех российских туроператорских компаний, до Рождественских и новогодних праздников еще можно успеть получить шенген в такие страны, как

Испания

Хорватия

Венгрия

Болгария

Кипр

Греция.

Также эксперты предположили, что возможно успеть получить визу и в Италию, однако здесь гарантий ни у кого нет и шансы явно меньше, чем в ситуации с другими странами.