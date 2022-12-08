В Ассоциации туроператоров России перечислили страны, в консульствах которых большие шансы на получение шенгенской визы до Нового года.
По данным специалистов сразу четырех российских туроператорских компаний, до Рождественских и новогодних праздников еще можно успеть получить шенген в такие страны, как
Также эксперты предположили, что возможно успеть получить визу и в Италию, однако здесь гарантий ни у кого нет и шансы явно меньше, чем в ситуации с другими странами.
Сотрудники туристических агентств подчеркнули, что в случае, если для вас важно произвести оформление визы до европейского рождества, то документы в консульства необходимо подать в самые ближайшие дни. В среднем шенген оформляется обычно за 2,5 недели.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что россияне перестали оформлять визы "про запас".