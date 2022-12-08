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1 час назад

В АТОР назвали страны, в которые можно успеть получить шенген до Нового года

Мира Маркина

В Ассоциации туроператоров России перечислили страны, в консульствах которых большие шансы на получение шенгенской визы до Нового года.

По данным специалистов сразу четырех российских туроператорских компаний, до Рождественских и новогодних праздников еще можно успеть получить шенген в такие страны, как

  • Испания
  • Хорватия
  • Венгрия
  • Болгария
  • Кипр
  • Греция.

Также эксперты предположили, что возможно успеть получить визу и в Италию, однако здесь гарантий ни у кого нет и шансы явно меньше, чем в ситуации с другими странами.

Названа страна для отдыха в новогодние праздники за 40 тысяч рублей

Сотрудники туристических агентств подчеркнули, что в случае, если для вас важно произвести оформление визы до европейского рождества, то документы в консульства необходимо подать в самые ближайшие дни. В среднем шенген оформляется обычно за 2,5 недели.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что россияне перестали оформлять визы "про запас".

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