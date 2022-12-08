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50 минут назад

Названы страны с возможностью улететь прямыми рейсами в 2022 году

Катерина Саломе

На сегодняшний день у россиян есть возможность добраться до 32 стран прямыми рейсами. Список государств перечислили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает "Лента.ру".

Названы страны с возможностью улететь прямыми рейсами
Фото: pixabay.compixabay.com

Несмотря на огромный диапазон выбора, некоторые стран не представляют интереса для путешественников. Также в список входят те направления, которые считаются небезопасными для путешествий или закрытыми в связи с коронавирусом.

Сколько сейчас стоят авиабилеты в любимые страны россиян

Среди возможных направлений оказались Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай (туризм пока недоступен), Куба, Лаос, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Оман, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и Эфиопия. Большинство из них открыты для россиян в безвизовом режиме, либо же предлагают сделать визы по прибытии.

Ранее мы писали о том, что россияне массово устремились на зимовку в три страны.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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