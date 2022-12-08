Названы страны с возможностью улететь прямыми рейсами

На сегодняшний день у россиян есть возможность добраться до 32 стран прямыми рейсами. Список государств перечислили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает "Лента.ру".

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Несмотря на огромный диапазон выбора, некоторые стран не представляют интереса для путешественников. Также в список входят те направления, которые считаются небезопасными для путешествий или закрытыми в связи с коронавирусом.

Среди возможных направлений оказались Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай (туризм пока недоступен), Куба, Лаос, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Оман, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и Эфиопия. Большинство из них открыты для россиян в безвизовом режиме, либо же предлагают сделать визы по прибытии.