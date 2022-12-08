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53 минуты назад

Отели Бали не будут требовать от туристов документы о браке

ТАСС

Глава агентства по туризму провинции Бали Тьокорда Багус Пемаюн заявил, что отдыхающим не придется предъявлять документы о браке для заселения в отели острова.

Отели Бали не будут требовать от туристов документы о браке
Фото: unsplashunsplash

"Судя по дискуссиям в различных ассоциациях работников отелей и туризма, сотрудники гостиниц не станут спрашивать [у приезжих документы] о семейном положении", - сказал Пемаюн в четверг в интервью сингапурскому телеканалу CNA.

Он заверил, что туристам не стоит волноваться о поправках в уголовный кодекс, запрещающих внебрачные связи, поскольку для отдыхающих ничего не изменится.

Такое же мнение высказал глава отделения Ассоциации туроператоров Индонезии на Бали Путу Винастра. По его словам, семейное положение - "частное дело" каждого человека, поэтому менеджеры индонезийских отелей не будут требовать от туристов раскрытия подобной информации.

Во вторник парламент Индонезии единогласно одобрил поправки в уголовный кодекс, устанавливающие наказание за внебрачные связи. Если президент страны Джоко Видодо утвердит изменения, они вступят в силу после переходного периода, который может продлиться до трех лет. Министр юстиции и прав человека Ясона Лаоли подчеркнул, что обвинения по новым статьям могут выдвигаться только на основании заявлений, поданных в полицию супругами, родителями или детьми подозреваемых.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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