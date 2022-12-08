«Аэрофлот» может назвать самолет именем Жириновского

«Аэрофлот» ответил на обращение депутата от ЛДПР Ярослава Нилова о присвоении одному из самолетов перевозчика имени Владимира Жириновского. В авиакомпании не исключили такой возможности, но только после того, как в парк поступят новые отечественные МС-21 и SSJ-100. Письмо от перевозчика Нилов опубликовал в телеграм-канале.