Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
55 минут назад

«Аэрофлот» может назвать самолет именем Жириновского

TourDomиещё 1

«Аэрофлот» ответил на обращение депутата от ЛДПР Ярослава Нилова о присвоении одному из самолетов перевозчика имени Владимира Жириновского. В авиакомпании не исключили такой возможности, но только после того, как в парк поступят новые отечественные МС-21 и SSJ-100. Письмо от перевозчика Нилов опубликовал в телеграм-канале.

«Аэрофлот» может назвать самолет именем Жириновского
Фото: TourDomTourDom

В «Аэрофлоте» объяснили депутату, почему сейчас не могут удовлетворить его просьбу. Одна из причин – отсутствие безымянных бортов. «На сегодняшний день всем самолетам, состоящим в парке ПАО “Аэрофлот”, уже присвоены имена выдающихся соотечественников. Поставки ранее законтрактованных иностранных воздушных судов остановлены в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией. В результате образовался профицит имен, утвержденных правлением ПАЭ “Аэрофлот” для новых самолетов».

Новости путешествий,Ярослав Нилов,Владимир Жириновский,ЛДПР,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители