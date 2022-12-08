«Аэрофлот» может назвать самолет именем Жириновского

«Аэрофлот» ответил на обращение депутата от ЛДПР Ярослава Нилова о присвоении одному из самолетов перевозчика имени Владимира Жириновского. В авиакомпании не исключили такой возможности, но только после того, как в парк поступят новые отечественные МС-21 и SSJ-100. Письмо от перевозчика Нилов опубликовал в телеграм-канале.
В «Аэрофлоте» объяснили депутату, почему сейчас не могут удовлетворить его просьбу. Одна из причин – отсутствие безымянных бортов. «На сегодняшний день всем самолетам, состоящим в парке ПАО “Аэрофлот”, уже присвоены имена выдающихся соотечественников. Поставки ранее законтрактованных иностранных воздушных судов остановлены в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией. В результате образовался профицит имен, утвержденных правлением ПАЭ “Аэрофлот” для новых самолетов».