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1 час назад

Российские туристы смогут получить скидки в отелях, ресторанах и торговых центрах в Монголии

runews24.ru

В Монголии в ближайшие три года планируют повысить привлекательность для туризма и увеличить турпоток до нескольких миллионов путешественников, в том числе и из России, передает издание «Буряад унэн».

Россияне смогут получить скидки в отелях и ресторанах Монголии
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Для всех туристов из РФ в Монголии будут предусмотрены специальные скидки и бонусы в отелях, кафе и ресторанах, а также в торговых центрах.

Для того, чтобы их получить российским туристам достаточно просто показать паспорт. Такая процедура является очень удобной, так как путешественникам не придется получать дополнительные карточки и «паспорта туриста».

У россиян будет специальная интерактивная карта, с помощью которой они будут ориентироваться и знать в каких заведениях можно получить бонусы.

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