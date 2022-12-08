Россияне смогут получить скидки в отелях и ресторанах Монголии

В Монголии в ближайшие три года планируют повысить привлекательность для туризма и увеличить турпоток до нескольких миллионов путешественников, в том числе и из России, передает издание «Буряад унэн».

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Для всех туристов из РФ в Монголии будут предусмотрены специальные скидки и бонусы в отелях, кафе и ресторанах, а также в торговых центрах.

Для того, чтобы их получить российским туристам достаточно просто показать паспорт. Такая процедура является очень удобной, так как путешественникам не придется получать дополнительные карточки и «паспорта туриста».