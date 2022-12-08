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1 час назад

Пассажиров рейсов из Домодедово призвали прибывать в аэропорт заранее из-за снегопада

Москва24иещё 2

Пассажиров, вылетающих из Домодедово 8 декабря, призвали прибывать в аэропорт заранее в связи со снегопадом, сообщает пресс-служба авиагавани.

Пассажиров призвали прибывать в Домодедово заранее из-за снегопада
Фото: Москва24Москва24

Чтобы добраться до Домодедово, пассажирам рекомендуют воспользоваться поездами "Аэроэкспресс", которые отправляются с Павелецкого вокзала каждые полчаса. Это поможет не потерять время в заторах из-за снегопада. Они смогут пройти в здание аэропорта, не выходя на улицу. Тем же, кто решит использовать личный автотранспорт, советуют оставить машину на многоуровневом паркинге Р2, соединенном с аэровокзалом крытым переходом.

Согласно данным сервиса "Яндекс Расписание", 8 декабря в трех столичных аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов. В частности, во Внуково задержали четыре и отменили три рейса, в Домодедово задержали три рейса и один отменили, в аэропорту Шереметьево задержано восемь рейсов и еще два отменили.

Ранее Дептранс сообщил, что загруженность дорог в столице вечером 8 декабря может достигнуть девяти баллов. В городе местами идет снег, из-за чего на дорогах плохая видимость. Этот фактор, низкие скорости, мелкие аварии и проведение строительных работ на дорогах осложняют движение. Автомобилистов призывают воспользоваться вечером городским транспортом или отложить поездки на более позднее время. Если поездка неизбежна, водителей призывают быть внимательными: держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты во время движения, а также быть аккуратнее на съездах с эстакад и мостов.

Городские службы столицы устраняют последствия сильного снегопада. В городе выпало до 1 сантиметра снега, показатель в течение дня может достигнуть двух сантиметров. Специалисты очищают улично-дорожную сеть, дворовые территории, а также парковочные места. Особое внимание работники уделили пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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