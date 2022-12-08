Спрос на туры по России в новогодние каникулы вырос на 80%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спрос на туры по России на предстоящие новогодние каникулы вырос на 80% по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в исследовании сервиса интернет-эквайринга CloudPayments, которые есть в распоряжении ТАСС.

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"По данным сервиса Onlinetours (партнер CloudPayments), в этом году в пятерку самых популярных направлений для новогоднего отдыха входят Египет, ОАЭ, Таиланд, Турция и Россия (в прошлом году список возглавляли Египет, Турция, Куба, ОАЭ и Доминиканская Республика). Кроме того, представители Onlinetours отметили, что бронирование туров по России на Новый год в этом году выросло на 80%", - рассказали эксперты.

По данным аналитиков, спрос на новогодние пакетные туры вырос на 17%. При этом средний чек покупки путевок на Новый год за год снизился на 5% и составил 92,3 тыс. рублей.

"Исходя из наших аналитических данных мы видим, что за последний год популярнее стали также и путешествия, организованные самостоятельно. Так, в онлайне вырос спрос в категории отелей и гостиниц. Оборот стал выше на 15%, количество транзакций - на 24%, а средний чек, наоборот, снизился на 6% - с 35,3 тыс. рублей до 33,2 тыс. рублей", - отметила CEO CloudPayments Татьяна Глазачева.

Спрос на авиабилеты вырос за год на 47%, на железнодорожные билеты - на 43%. Средняя стоимость покупки билета на самолет за год выросла на 28%, до 53 тыс. рублей, на поезд - на 38%, до 4,5 тыс. рублей.